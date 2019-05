2.05.2019

Nach acht Jahren Krieg in Syrien gilt Russland als neue Ordnungsmacht im sogenannten Maschrek, der nach allgemeinem Verständnis von der westlichen Grenze Ägyptens bis zur östlichen Grenze des Irak reicht. Als Reaktion auf die westlichen Sanktionen werden die wirtschaftlichen Beziehungen in der Region ausgebaut. Iran und China tun das auch.

weiterlesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/353948.%C3%B6konomischer-wiederaufbau-russland-im-mittleren-osten.html

