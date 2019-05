1.05.2019

Das Bundesinnenministerium fordert für die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum der Wiedervereinigung kurzfristig 61 Millionen Euro. Begründet wird dies mit „unvorhergesehenen“ Umständen. De facto wurde schlicht vergessen, die Gelder im Bundeshaushalt zu beantragen.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/inland/87692-innenministerium-seehofer-vergessen-feierlichkeiten-deutsche-einheit/

