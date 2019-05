Der Putschversuch von Guaidó in Venezuela ist gescheitert. Gut so. (Bundestagsabgeordneter Andrej Hunko, DIE LINKE)

https://kurzelinks.de/andre-hunko-facebook

Der Putschversuch von Guaidó in Venezuela ist gescheitert. Gut so. Vieles daran war Blöff, etwa der Eindruck, der erweckt wurde, Guaidó hätte den Flughafen Caracas eingenommen, oder relevante Teile des Militärs wären übergelaufen. Viele der Soldaten, die bei Guaidó waren, hatten moderne amerikanische Gewehre, die in der venezolanischen Armee gar nicht verwendet werden.

In den USA waren fake news im Umlauf, etwa die von Marco Rubio verbreitete Nachricht, chinesische Experten hätten sämtliche sozialen Netzwerke in Venezuela gesperrt. Ich war problemlos und kontinuierlich mit verschiedenen Menschen in Caracas über diverse soziale Medien in Kontakt. In Deutschland wurde verbreitet, Maduro hätte fliehen wollen, wäre aber von den Russen umgestimmt worden. Gehört wohl auch in die Kategorie fake news.

In fast jedem Land der Welt würden Putschisten vor Gericht gestellt und zu hohen Strafen verurteilt. Ich finde es skandalös, dass der deutsche Außenminister Heiko Maas, der gerade den rechtsextremen Präsidenten Brasiliens getroffen hat, mitten im Putschversuch verkündet: „Unsere Unterstützung für Juan Guaidó hat sich in keiner Weise geändert“. Ich halte diesen Außenminister für untragbar. Einen vergleichsweise guten Überblick gibt der Artikel im Tagesspiegel und fragt sich: „Als jüngst der Linken-Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko von Maduro wie ein Staatsgast empfangen wurde, gab es massive Kritik von Union, SPD und Grünen – doch so richtig glücklich ist die Rolle Berlins in dem Konflikt nicht…Klar ist: Wäre die Bundesregierung bei Venezuela neutral geblieben, hätte man eventuell mit Mexiko und anderen einflussreichen Staaten eine große Vermittlungsmission starten können. So drückt Maas Guaidó die Daumen – aber wenn er scheitern soll, stellt sich die Frage: Und nun?“. Was für eine erbärmliche Außenpolitik! mit Bezug auf den Artikel im Berliner Tagesspiegel:

( https://www.tagesspiegel.de/politik/kampf-um-die-macht-in-venezuela-guaidos-operation-freiheit-gegen-maduros-nerven-aus-stahl/24274138.html?fbclid=IwAR0zOQi-J559xFPdIF9C01CvtyvRgplL0v7K-decKxgzW5uYvL0AUy4Sv7A )

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge