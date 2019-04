29.04.2019

Serbien kooperiert mit der Nordatlantischen Allianz, nur um gute Beziehungen zu den Nachbarländern zu unterhalten, von einem Beitritt zur NATO ist keine Rede. Das sagte Serbiens Außenminister Ivica Dacic in einem am Montag veröffentlichten Interview des russischen Fernsehsenders RT.

https://de.sputniknews.com/politik/20190429324829360-serbien-nato-kooperation-aussenamtschef-dacic/

