UN-Studie: Jemen durch Saudi-geführten Krieg um mehr als 20 Jahre zurückgeworfen (RT Deutsch)

29.04.2019



In vier Jahren Krieg wurde der Jemen um mehr als 20 Jahre in seiner Entwicklung zurückgeworfen. Laut einer aktuellen Studie könnte das Land erst nach zwei bis drei Generationen den ohnehin schon elenden Vorkriegsstand erreichen.

Laut einer aktuellen Studie im Auftrag des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP) ist der Jemen durch den aktuellen Krieg seit Beginn der Offensiven vor vier Jahren um mehr als 20 Jahre zurückgeworfen worden. Außerdem hat der Krieg bereits wirtschaftliche Verluste von 88,8 Milliarden Dollar verursacht – gesetzt den Fall, der Krieg würde jetzt enden.

weiter hier:

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/87542-jemen-durch-krieg-um-mehr-als-20-jahre-zurueckgeworfen/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge