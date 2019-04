Solidaritätserklärung mit dem Volk der boliviarischen Republik Venezuela



Liebe Genossinnen und Genossen,

Wir sind Mitglieder des Berliner Bündnisses „Hände weg von Venezuela“.

Wir verteidigen die Souveränität des venezolanischen Volks unter der legitimen Regierung von Nicolas Maduro gegen den imperialistischen Völkerrechtsbruch durch die USA sowie weiterer rund 60 Unterstützer-Staaten.

Wir erklären:

Wir verurteilen den heute fortgesetzten Putschversuch der venezolanischen Putschisten unter der Führung von Juan Guaido mit Unterstützung der USA, rechter Regierungen in Lateinamerika und eines grossen Teils der westlichen Medien.

Wir fordern Juan Guaido auf, sich aufgrund seiner wiederholten Rechtsbrüche sofort den Justizbehörden der Republik zu stellen!

Wir verurteilen die fortgesetzten Aggressionen gegen Leben und Eigentum des Volks der Bolivarischen Republik Venezuela und seine Repräsentanten und Botschaften im Ausland, sowie auch aktuell gegen seine UnterstützerInnen in der Botschaft Venezuelas in Washington DC!

Wir fordern die venezolanische Bourgeoisie auf, die ständigen Provokationen gegen das Militär zu unterlassen.

Wir fordern die internationale Staatengemeinschaft auf, die illegale Einmischung in die internen Angelegenheiten von souveränen Staaten und die aktuellen Provokationen gegen das venezolanische Militär zu verurteilen!

Die deutsche Regierung muss ihre Unterstützung für die aktuellen Aggressionen und ihre Anerkennung der illegitimen „Präsidentschaft“ Juan Guaidos sofort widerrufen sowie die Verstöße gegen das internationale Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen verurteilen!



Berlin, den 30.4.2019

Sofortige Beendigung aller Sanktionen gegen die Bolivarische Republik Venezuela!

Verteidigung des Selbstbestimmungsrechts der Völker!

Hände weg von Venezuela – Hände weg von unseren Amerikas!

Hoch die internationale Solidarität!

