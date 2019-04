Vom 20. Mai bis 15. Juli wird in Nordmazedonien das größte NATO-Manöver dortzulande stattfinden. Mehr als 4.000 Soldaten werden teilnehmen. Außerdem sollen US-Jets, die bereits 1999 beim Angriff auf Jugoslawien zum Einsatz kamen, während der Übung Bomben abwerfen.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/europa/87558-nordmazedonien-nato-bomben-serbien/

