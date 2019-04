Händeschütteln mit Bolsonaro. Bundesaußenminister Maas besucht Brasilien, Kolumbien und Mexiko – und boykottiert Venezuela (junge Welt)

Bundesaußenminister Heiko Maas ist am Montag zu einer viertägigen Reise durch mehrere Staaten Lateinamerikas aufgebrochen. Das sei »eine der am stärksten demokratisierten Regionen der Welt«, erklärte er vor dem Abflug. »Mit vielen Staaten teilen wir ein wichtiges Fundament gemeinsamer Werte. Wenn wir einen Roll-Back von Populisten und Autoritären aufhalten wollen, brauchen wir mehr Verbündete.« Man könne es sich nicht leisten, »Alliierte im Einsatz für eine faire Weltordnung zu verlieren«.

weiter hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/353842.lateinamerika-reise-h%C3%A4ndesch%C3%BCtteln-mit-bolsonaro.html

