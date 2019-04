Erik Prince, the founder of the controversial private security firm Blackwater and a prominent supporter of United States President Donald Trump, has been pushing for a plan to deploy a private army to help topple Venezuela’s legitimately elected President Nicolas Maduro according to a report by Reuters.

read more:

https://kurzelinks.de/7yp2

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge