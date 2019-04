Balkan-Gipfel in Berlin: Südost-Europa mitnehmen – Einfluss Russlands und Chinas eindämmen (RT Deutsch)

29.04.2019

Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron treffen sich in Berlin mit Staats- und Regierungschefs aus Südost-Europa. Es soll unter anderem um die Gespräche zwischen Kosovo und Serbien gehen, aber auch um die EU-Zukunft Nordmazedoniens.

Zwischen Belgrad und Pristina tobt seit Monaten ein Zoll-Streit. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Denn die kosovo-albanische Regierung weigert sich – unter anderem trotz klarer diesbezüglicher Forderungen aus der EU und aus Washington – ihre Entscheidung rückgängig zu machen. Bosnien-Herzegowina ist ebenfalls betroffen, das kann aber mehr oder weniger als Kollateral-Schaden betrachtet werden. Man werde man die Zölle in Höhe von 100 Prozent auf Waren aus Serbien und Bosnien-Herzegowina erst dann aufheben, wenn Serbien Kosovos Unabhängigkeit anerkenne, heißt es stets von Seiten des kosovarischen Premierministers Ramush Haradinaj. Serbien weigert sich aber bis jetzt beharrlich, diesen Schritt zu gehen.

weiter hier:

https://deutsch.rt.com/europa/87631-balkan-gipfel-in-berlin-sudost/

