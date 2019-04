Neue US-Sanktionen: Caracas fordert Ende der Aggression. US-Finanzministerium teilt mit, dass gegen die venezolanische Richterin Carol Padilla und Außenminister Jorge Arreaza Sanktionen verhängt werden. (junge Welt)

Neue US-Sanktionen: Caracas fordert Ende der Aggression

Das US-Finanzministerium teilte am Freitag mit, dass gegen die venezolanische Richterin Carol Padilla und Außenminister Jorge Arreaza Sanktionen Washingtons verhängt werden. Dazu erklärte die Regierung Venezuelas am Sonnabend:

Die Bolivarische Republik Venezuela weist entschieden die Verhängung von einseitigen und illegalen Zwangsmaßnahmen zurück, die heute von der Regierung der Vereinigten Staaten als Teil einer gescheiterten Strategie Washingtons gegen den Außenminister Venezuelas und eine Richterin der Republik angekündigt wurden. Entsprechend einem systematischen Plan zur Schwächung der Institutionen, der Verfassung und der Gesetze der Republik soll diese Strategie hohe Funktionäre des venezolanischen Staates einschüchtern, diffamieren und verfolgen, um einen den Interessen Washingtons entsprechenden Regime-Change zu befördern.

Mit diesen Maßnahmen versucht die Trump-Administration, die Stimme Venezuelas in der Welt zum Schweigen zu bringen und zugleich die unabhängigen, souveränen und rechtmäßigen Justizorgane im Land zu behindern.

Die nicht hinnehmbare Aufnahme des Außenministers Venezuelas in die infame Liste der OFAC (»Amt für Kontrolle von Auslandsvermögen«, jW)erfolgt unmittelbar nach seiner Ansprache vor den Vereinten Nationen, die auf großes Echos gestoßen ist, weil er mit Zahlen und konkreten Beispielen die durch die verbrecherische US-Blockade gegen Venezuela verursachten schweren Menschenrechtsverletzungen angeprangert hat.

Ebensowenig hinnehmbar ist die Aufnahme des Namens einer Richterin der Republik in diese erpresserische Liste, durch die die Regierung der Vereinigten Staaten versucht, die Verhandlung und Bestrafung der Vergehen Putschismus, Sabotage, Terrorismus und Verschwörung gegen die Souveränität und die territoriale Integrität des Landes zu verhindern. Das ist ein klares Eingeständnis, dass sie solche Taten anstiften und Täter beschützen.

In derselben Weise wie in früheren Fällen werden diese Maßnahmen nur den Willen der patriotischen Funktionärinnen und Funktionäre stärken, die ihrem Eid treu sind, dem Volk und der Würde einer ganzen Nation zu dienen, die sich entschlossen hat, unwiderruflich frei zu sein.

Die Bolivarische Regierung fordert einmal mehr die sofortige Einstellung der vielschichtigen Aggression und ruft die internationale Gemeinschaft auf, dass sie dringend Maßnahmen ergreift, damit die Charta der Vereinten Nationen in ihren Prinzipien und grundlegenden Zielen respektiert wird, und um diesen besessenen Angriff auf das souveräne Volk Venezuelas aufzuhalten.

