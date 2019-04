„Ich halte es für sehr symbolträchtig, dass der amerikanische Botschafter Ende April die entsprechenden Erklärungen abgegeben hat, denn Anfang Mai haben wir eine weitere Tradition. Am 9. Mai feiern wir den Tag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg. Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Sowjetunion eine entscheidende Rolle bei der Niederschlagung der Aggressoren der Hitlerkoalition gespielt hat. Es war ein Krieg der antifaschistischen Befreiung auf globaler Ebene. Der Sieg im Großen Vaterländischen Krieg oder Zweiten Weltkrieg prägte und prägt bis heute die Schicksale nicht nur unseres Landes, sondern auch der ganzen Welt.

Vielleicht möchte der Herr Botschafter, dass wir einen weiteren Feiertag haben, den wir feiern können. Offen gesagt, haben wir dafür keine Pläne.

[…]

Übrigens, Herr Huntsman, solange Sie noch hier sind, ist es sehr empfehlenswert, die Pläne für die Kirche der russischen Streitkräfte im Park „Patriot“ zu studieren. „Tonnenweise internationale Diplomatie“, wie Sie es ausdrückten, wurden für den Bau verwendet. Es handelt sich um Waffen der faschistischen Wehrmacht des Großen Vaterländischen Krieges, die beim Bau insbesondere der Stufen dieser Kirche eingesetzt wurden.“

(Pressesprecherin des Russischen Außenministeriums, in Erwiderung auf die Drohungen von US-Botschafter Huntsman mit „200.000 Tonnen Diplomatie“ in Anspielung auf zwei US-Flugzeugträgerverbände im Mittelmeer)

https://www.anti-spiegel.ru/2019/us-botschafter-in-moskau-droht-russland-mit-200-000-tonnen-diplomatie-die-reaktion-russlands-ist-deutlich/

(via: https://www.heise.de/forum/p-34395114/ )

