Die Lüge vom Frieden und die Vision einer Zukunft – Ostermarsch, Erlangen 20.04.2019 von Prof. Dr. Sabine Schiffer

Liebe Befreundete einer friedlichen Welt,

lasst uns gleich mit einem Mythos aufräumen, der nur Illusionen nährt:

Europa ist kein Hort des Friedens und war auch kein Friedensprojekt, sondern ein

Wirtschaftsprojekt.

Damit Europa ein Friedensprojekt wird, dafür werden wir uns anstrengen müssen!

Denn derzeit ist Europa dabei um die Rolle des politischen Unterbaus der NATO mit

den USA zu konkurrieren.

weiterlesen hier:

https://www.medienverantwortung.de/wp-content/uploads/2019/04/20190420_IMV-Schiffer_Ostermarschrede.pdf

