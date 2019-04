Aufstehen Kongress Berlin beschließt mit grosser Mehrheit: „Nicolas Maduro ist der rechtmäßig gewählte Präsident Venezuelas. Aufstehen fordert von der Bundesregierung jegliche Unterstützung für Juan Guaido einzustellen. Unsere Forderung basiert auf dem internationalen Recht insbesondere der UN-Charta.“

Am 28. Februar wurde auf dem Berliner Aufstehen-Kongress mit großer Mehrheit der folgende Beschluss gefasst:

„Nicolas Maduro ist der rechtmäßig gewählte Präsident Venezuelas. Aufstehen fordert von der Bundesregierung jegliche Unterstützung für Juan Guaido einzustellen. Unsere Forderung basiert auf dem internationalen Recht insbesondere der UN-Charta.“



https://aufstehen.de/berlin

