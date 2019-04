Britische KP ruft zu Wahlboykott auf (junge Welt)

https://www.jungewelt.de/artikel/353930.britische-kp-ruft-zu-wahlboykott-auf.html

25.04.2019

London. Die Kommunistische Partei Britanniens (CPB) hat dazu aufgerufen, die für den 23. Mai vorgesehenen Wahlen zum Europäischen Parlament zu boykottieren. Sie seien rechtswidrig, weil sie im Widerspruch zur Entscheidung der Volksabstimmung vom Juni 2016 stünden, die EU zu verlassen. Dieses »People’s Vote« müsse nun durch ein »People’s Boycott« der Wahlen bekräftigt werden. »Britannien hätte zu diesem Zeitpunkt, fast drei Jahre nach dem Ergebnis der Volksabstimmung, die Europäische Union bereits verlassen haben müssen, aber das wurde bislang durch eine Mehrheit der Abgeordneten und durch das Tory-Kabinett verhindert«, heißt es in einem am Donnerstag auf der Homepage der Partei veröffentlichten Statement. (jW)

