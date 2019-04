Der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionschef Johann Wadephul bezeichnete den Besuch Hunkos bei Präsident Maduro als skandalös. „Mit diesem Besuch schlägt Hunko der unterdrückten Bevölkerung Venezuelas ins Gesicht und macht sich zum politischen Handlanger Maduros“, sagte Wadephul.

Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid bezeichnete den Besuch Hunkos bei Präsident Maduro als peinlich.

#HaendeWegVonVenezuela

#HandsOffVenezuela

#ManosFueraDeVenezuela

