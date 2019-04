Studie des Zentrums für Wirtschafts- und Politikforschung (CEPR) belegt: US-Sanktionen gegen Venezuela sind für Zehntausende von Todesfällen verantwortlich. Dieses Jahr wird viel schlimmer sein, wenn die Sanktionen weitergehen

http://cepr.net/press-center/press-releases/report-finds-us-sanctions-on-venezuela-are-responsible-for-tens-of-thousands-of-deaths

Ein neues Papier des Zentrums für Wirtschafts- und Politikforschung (CEPR) der Ökonomen Mark Weisbrot und Jeffrey Sachs stellt fest, dass die seit August 2017 von der Trump-Regierung verhängten Wirtschaftssanktionen Zehntausende von Todesfällen verursacht haben und die humanitäre Krise im Land weiter rasch verschlimmern.

„Die Sanktionen entzogen Venezolaner lebensrettende Medikamente, medizinische Geräte, Nahrungsmittel und andere wichtige Importe“, sagte Mark Weisbrot, Co-Director von CEPR und Co-Autor des Berichts. „Dies ist nach US- und internationalem Recht und den von den USA unterzeichneten Verträgen illegal. Der US-Kongress sollte etwas unternehmen, um dies zu stoppen.

Das Papier stellt fest, dass die Anerkennung einer Parallelregierung durch die Trump-Regierung im Januar eine ganze Reihe von Finanz- und Handelssanktionen hervorgebracht hat, die für Wirtschaft und Bevölkerung Venezuelas verheerend sind. Diese neuen Beschränkungen erschweren es sogar, Medikamente und andere wichtige Importe mit den begrenzt verfügbaren Devisen zu bezahlen.

Die Autoren erklären auch, wie die Sanktionen eine wirtschaftliche Erholung von der schweren wirtschaftlichen Depression und Hyperinflation des Landes verhindern.

„Venezuelas Wirtschaftskrise wird routinemäßig auf Venezuela zurückgeführt“, sagte Jeffrey Sachs, Mitautor der Zeitung. „Aber es ist viel mehr als das. Die US-Sanktionen zielen absichtlich darauf ab, die Wirtschaft Venezuelas zu ruinieren und dadurch einen Regimewechsel herbeizuführen. Es ist eine fruchtlose, herzlose, illegale und gescheiterte Politik, die das venezolanische Volk schwer verletzt. “

Zu den Ergebnissen allgemeiner Wirtschaftssanktionen der Trump-Regierung seit August 2017 zählen:

Schätzungsweise mehr als 40.000 Todesfälle zwischen 2017 und 1818;

Die Sanktionen haben die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln und Medikamenten verringert und die Krankheits- und Sterblichkeitsrate erhöht.

Die Sanktionen vom August 2017 trugen zu einem starken Rückgang der Ölförderung bei, der die Zivilbevölkerung stark schädigte.

Die seit Januar umgesetzten US-Sanktionen werden, wenn sie fortgeführt werden, zu zehntausend weiteren vermeidbaren Todesfälle führen;

Dies basiert auf geschätzten 80.000 Menschen mit HIV, die seit 2017 keine antiretrovirale Behandlung erhalten haben, 16.000 Menschen, die eine Dialyse benötigen, 16.000 Menschen mit Krebs und 4 Millionen mit Diabetes und Bluthochdruck (von denen viele kein Insulin oder Herz-Kreislauf-Arzneimittel erhalten können).

Seit der Einführung der Sanktionen, die im Januar 2019 begannen, ist die Ölproduktion um 431.000 Barrel pro Tag oder 36,4 Prozent gefallen. Dies wird die humanitäre Krise erheblich beschleunigen, aber der prognostizierte Rückgang der Ölförderung um 67 Prozent für das Jahr würde bei anhaltenden Sanktionen erheblich mehr Menschenleben kosten.

Das Institut CEPR wurde von den Ökonomen Dean Baker und Mark Weisbrot mitgegründet. Der Beirat besteht aus den Nobelpreisträgern Robert Solow und Joseph Stiglitz; Janet Gornick, Professorin an der CUNY Graduate School und Direktorin der Luxembourg Income Study; und Richard Freeman, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Harvard University.

