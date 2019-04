Die Vereinigten Staaten wollen einen „Regime-Change“ in Venezuela mit Gewalt durchsetzen und dafür „Kolumbien als Werkzeug“ benutzen. Dies berichtet der stellvertretende Vorsitzende des russischen Militärgeheimdiensts (GRU), Vizeadmiral Igor Kostjukow.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/1viy

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge