Das Schweigen über die Ziele der Gelbwesten und die Staatsgewalt gegen sie – Veranstaltung in Berlin machte deutlich, wie selektiv die Medien in Deutschland über die französische Oppositionsbewegung berichten (Heise.de)

In Berlin konnte man sich Informationen über die aktuelle Entwicklung rund um die Gelbwesten auf einer von der „AK Geschichte sozialer Bewegungen Ost West/ Stiftung Haus der Demokratie“ organisierten Veranstaltung unter dem Titel „Der Protest der Gelbwesten dauert an!“ informieren.

Der in Marseille lebende gewerkschaftliche Aktivist Willy Hajek setzte den Fokus seines Vortrags auf die Staatsgewalt. Sie habe sich in den letzten Wochen verschärft. Die Polizei würde mittlerweile offensiv Versammlungen der Gelbwesten mit Gewalt auflösen.

den ganzen Artikel lesen:

https://www.heise.de/tp/features/Das-Schweigen-ueber-die-Ziele-der-Gelbwesten-und-die-Staatsgewalt-gegen-sie-4403752.html?seite=all

