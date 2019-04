CNN Video: US-Botschafter in Russland, Jon Huntsman, hat heute Russland offen und unverhohlen gedroht: “Es ist eine Warnung an Russland. 200 Tausend Tonnen Diplomatie sind bereits im Mittelmeer!“

Jon Huntsman, US-Botschafter in Russland befindet sich auf einem US-Kriegschiff im Mittelmeer, wo zwei große US-Flugzeugträger-Gruppen ihre demonstrativen Militärmanöver abhalten. In Russland werden Stimmen laut die nun seine Ausweisung fordern, sollte er sich nicht umgehend öffentlich entschuldigen.

