New York Times: US-Elitesoldaten wurden gewarnt, ihren Chef wegen horrender Kriegsverbrechen zu melden.

Zwei Scharfschützen erzählten den Ermittlern … Gallagher hat ein Mädchen in einem Hijab mit Blumenmuster erschossen, das mit anderen Mädchen am Flussufer spazieren ging … Sie fiel hin und hielt sich den Bauch, und die anderen Mädchen zerrten sie weg. …. er erschoss einen unbewaffneten Mann in einem weißen Gewand mit einem dünnen weißen Bart. Sie sagten, der Mann wäre gefallen, ein roter Fleck breitete sich auf seinem Rücken aus. ….er stach einen verwundeten Teenager mehrmals in den Hals und einmal mit seinem Jagdmesser in die Brust. Er tötete ihn …

Link zum Artikel in der NYT:

http://bit.do/eQxiW

