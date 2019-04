»Der Krieg ist der größte Klimakiller« Gespräch mit Laura von Wimmersperg. Über die Friedensbewegung, den NATO-Angriff auf Jugoslawien, »Fridays for Future« (junge Welt)

Laura von Wimmersperg ist Moderatorin der Berliner Friedenskoordination (Friko). Sie engagiert sich seit mehreren Jahrzehnten in der Friedensbewegung, und hat sie in Berlin maßgeblich beeinflusst. 2014 erhielt sie den Menschenrechtspreis der »Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde e. V.«. Laura von Wimmersperg organisiert Jahr für Jahr viele kleinere Kundgebungen, Mahnwachen und Veranstaltungen und beteiligt sich federführend an der Organisation und Veranstaltung der Liebknecht-Luxemburg-Demonstration im Januar.

hier das ganze Interview lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/353367.aktiv-werden-der-krieg-ist-der-gr%C3%B6%C3%9Fte-klimakiller.html

