Gestern Gespräch mit Tania Díaz (@TaniaPSUV), Mitglied in Parlament & Verfassungsgebender Versammlung für die Regierungspartei PSUV. Sie sei deshalb (wie etliche hochrangige PSUV-Abgeordnete) auf Sanktionslisten (Kanada). #Venezuela pic.twitter.com/mhWe65zzlZ — Andrej Hunko (@AndrejHunko) April 23, 2019

