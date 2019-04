Am 25. März veröffentlichte das US-Finanzministerium eine entsprechende »Warnung« an »Reedereien, Schiffsbesitzer, Manager, Kapitäne, Versicherer und Finanzinstitutionen«. Auch wer »in irgendeiner Weise Geldtransfer, Logistik oder Versicherung« für Öllieferung an Syrien bereitstelle, müsse mit Sanktionen rechnen.

den ganzen Artikel hier lesen: https://www.jungewelt.de/artikel/353342.wirtschaftskrieg-gegen-damaskus-kein-%C3%B6l-f%C3%BCr-syrien.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge