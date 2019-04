Solicitud Urgente de Apoyo: Declaración del Colectivo de Protección de la Embajada en Washington DC (Colectivos Por La Paz) sobre la Protección de la Embajada de Venezuela

https://cooptv.wordpress.com/2019/04/20/dc-botschaftsschutzkollektiv-venezuela/

El intento de golpe de estado liderado por Estados Unidos en Venezuela ha sido rechazado hasta ahora con éxito. Sin embargo, los EE.UU. ignoran esto y transfieren activos a la oposición. Nosotros, los Colectivos Por La Paz, permanecemos en la embajada venezolana en Washington, DC para protegerla de la toma de poder por la oposición. Necesitamos ayuda.

El colectivo de protectores de la embajada venezolana se mantiene en pie hace una semana decisiva. El 25 de abril o después, esperamos que la oposición ilegal intente hacerse con la embajada con la ayuda del gobierno de Trump. Necesitamos un apoyo firme para evitar que lo hagan.

Para mostrar este apoyo, publicaremos la declaración del colectivo de protección de la embajada (Colectivos Por La Paz). Una copia está abajo. Estamos buscando personas y organizaciones que se unan a la declaración. Se pueden inscribirse aquí para firmar: http://bit.ly/EPCDeclaration.

Texto de la declaración:

Declaración del Colectivo de Protección de la Embajada en Washington DC (Colectivos Por La Paz) sobre la Protección de la Embajada del Legítimo Gobierno Venezolano del Presidente Nicolás Maduro

Nos hemos unido como embajada colectiva para expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela y su derecho a elegir su propio gobierno electo. Permanecemos en la embajada venezolana con el permiso del Gobierno legítimo venezolano bajo la presidencia de Nicolás Maduro. Estamos buscando un bloqueo no violento de la amenaza de que la oposición se apodere de la embajada venezolana en Washington al estar presente en la embajada las 24 horas del día, todos los días de la semana.

El colectivo trabaja desde la embajada, que se encuentra durante el día en el corazón de Georgetown en Washington, DC, y realiza seminarios y eventos culturales por la noche, y el colectivo también duerme en la embajada. Los eventos incluyen foros sobre Venezuela, el gobierno del país, la economía y el intento de golpe de estado en curso. También realizamos seminarios sobre la política exterior de Estados Unidos hacia África, Honduras e Irán, sobre la persecución de Julian Assange y otros temas.

Es motivo de preocupación que exista la amenaza de una toma hostil de la embajada en Washington, DC. El 18 de marzo de 2019, la oposición venezolana, con la ayuda de la policía y los servicios de inteligencia de Washington DC, se hizo cargo del edificio del agregado militar en el 2409 California St en Washington DC. Ese mismo día, la oposición también se apoderó del consulado venezolano en la ciudad de Nueva York. También amenazaron públicamente con ocupar la propia embajada.

