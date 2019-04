„Für den Frieden und gegen die Kriegstreiber“ – Ostermarsch 2019 in Berlin (Sputniknews)

#Berlin #Ostermarsch #antikrieg #antiwar #stopNATO

Gegen Aufrüstung und Kriegspropaganda hat sich der Berliner Ostermarsch am Samstag gewendet. Immer wieder haben Teilnehmende und Redner auch vor der anhaltenden Konfrontation gegenüber Russland gewarnt. Einen Wunsch haben sie immer wieder geäußert: Dass die Menschen gemeinsam für Frieden und den Schutz von Natur und Umwelt auf die Straße gehen.

weiterlesen:

https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20190420324759006-frieden-ostermarsch-2019-berlin/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge