Bundestagsabgeordneter Andrej Hunko zu Besuch in Caracas: Gespräche u.a. mit dem venezolanischen Außenminister

Habe gestern u.a. den venezolanischen Außenminister @jaarreaza getroffen & mit ihm über die int. Lage gesprochen. Er hat gesagt, es gehe den USA vor allem um das Öl in #Venezuela. Ich sagte, dass ich es für wichtig halte, die dipl. Beziehungen mit Deutschland wiederherzustellen. pic.twitter.com/Ueyf3IGm04 — Andrej Hunko (@AndrejHunko) April 18, 2019

Zuvor hatte ich Gespräche mit Erzbischof Baltazar Porras, mit @lcourtoisicrc vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und mit Rafael Uzcátegui (@fanzinero) von der Menschenrechtsorganisation @_Provea. pic.twitter.com/oaPtcyjUfF — Andrej Hunko (@AndrejHunko) April 18, 2019

