Frankreich wird Militärs und Technik Richtung russische Grenze schicken (Sputniknews)

Im Rahmen der Mission FRA-EFP LYNX soll Frankreich in der kommenden Woche mehrere Hundert Soldaten und Dutzende Panzer in Estland nahe der russischen Grenze stationieren. Eine entsprechende Erklärung wurde auf der Webseite der französischen Botschaft in Tallinn veröffentlicht.

Rund 300 Militärs und mehrere Kampffahrzeuge sollen ab dem 23. April vier Monate lang in der 140 Kilometer von der russischen Grenze entfernten Stadt Tapa stationiert werden.

weiterlesen hier:

https://de.sputniknews.com/politik/20190419324747034-frankreich-wird-militaers-und-technik-richtung-russische-grenze-schicken/

