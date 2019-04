Der Fall Franco A.: Plante der deutsche Soldat ein Attentat, oder war er nur ein Hobby-Ermittler? (NZZ)

Ein deutscher Soldat lässt sich als syrischer Flüchtling registrieren – mehr als ein Jahr später fliegt er auf und löst in Deutschland einen Skandal aus. Die Generalbundesanwaltschaft vermutet, dass Franco A. ein Attentat geplant hat. Seine Angehörigen glauben, dass er nur das Gute wollte.

Der Fall Franco A., erster Teil: «Mein Sohn war Staatsfeind Nummer 1»

Ein Treffen mit Franco A. und seiner Familie.

https://www.nzz.ch/international/der-fall-franco-a-erster-teil-mein-sohn-war-staatsfeind-nummer-1-ld.1471868

Der Fall Franco A., zweiter Teil: Plante der deutsche Soldat ein Attentat, oder war er nur ein Hobby-Ermittler?

https://www.nzz.ch/international/fall-franco-a-teil-2-was-hatte-der-deutsche-soldat-vor-ld.1471869

Der Teil des Interviews morgen hier.

