Die Mainstream-Medien verwendeten früher gerne Material von WikiLeaks, ließen Assange später jedoch fallen. Jetzt sind sie sich der Gefahr nicht bewusst, in der sie selbst schweben: Lassen sie zu, dass die Pressefreiheit durch die Verhaftung eines Journalisten monumental beschnitten wird, werden sie selbst über kurz oder lang Opfer dieser Einschränkung werden.

von James O’Neill, 17.04.2017

weiterlesen hier:

https://www.rubikon.news/artikel/zahnlose-zuschauer

