Trumps Neocon-Regierung von Kriegs-Falken will Krieg in Venezuela: US-Präsidentschaftskandidatin Tulsi Gabbard

Die US-amerikanische Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard aus Hawaii gab am Dienstag ein Interview beim US-Sender MSNBC, um ihre Präsidentschaftskampagne und ihre Ansichten zu einer Reihe von Themen zu diskutieren, einschließlich der möglichen militärischen Intervention in Venezuela.

Gabbard sagte gegenüber dem Moderator der Sendung, Chris Matthews, US-Präsident Donald Trump sei von „Neocon Kriegs-Falken“ umgeben, die einen Krieg mit Venezuela wollen, trotz der katastrophalen Auswirkungen auf Südamerika.

„Diese Regierung und die neokonservativen Kriegsbefürworter im direktem Umfeld von Präsident Trump haben kein Geheimnis davon gemacht, was sie beabsichtigen, nämlich die Bemühungen des Regimewechsels sowohl in Venezuela als auch im Iran weiter voranzutreiben. Wir hören also diese Kriegstrommeln “, sagte Gabbard. „Präsident Trump handelt nicht mit unserem Interesse, nicht im Interesse der amerikanischen Bevölkerung und macht mit bei etwas, das sich als sehr, sehr kostspielig erweisen wird.“

Die US-Kongressabgeordnete wies darauf hin, dass diese Pläne der Neocons die USA Billionen Dollar kosten werden, die von den Steuerzahler bezahlt werden müssen.

„Wir haben eine Situation mit einem Kabinett voll neokonservativer Kriegs-Falken, dessen Laufbahnen sehr bekannt sind, aus der Zeit als unser Land von einem Regime angeführt wurde, unter dem ein Krieg nach dem anderen stattgefunden hat, und das zu großen Kosten für das amerikanische Leben. Milliarden unserer Steuern sowie das Leben und das Leid der Menschen und die Verwüstung in den Ländern, in denen wir diese Kriege geführt haben „, erklärte sie.

Gabbards Äußerungen kamen als Antwort auf die Behauptung des US-Vizepräsidenten Mike Pence, dass „alle Optionen auf dem Tisch“ im Falle von Venezuela in Erwägung gezogen werden.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge