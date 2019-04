Die unheimliche Nähe zwischen Rechten und denjenigen, die sie eigentlich bekämpfen sollen, hat Methode.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/353228.rechtes-netzwerk-hei%C3%9Fe-spur-zum-lka.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge