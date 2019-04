Unbrauchbare Vorlage – Die „Musterrede“ des Netzwerks Friedenskooperative zum Thema Syrien steckt voll irreführender Behauptungen. (Rubikon)

Keine Musterrede sondern ein Musterskandal für eine Friedensbewegung (dp)



Das Netzwerk Friedenskooperative mobilisiert und berichtet zu den Ostermärschen, die heuer schwerpunktmäßig vom 18. bis 20. April stattfinden. Ein wichtiges Thema dabei dürfte oder sollte der Krieg um Syrien sein. Das Netzwerk Friedenskooperative hat zum Thema „Macht Frieden in Syrien“ sogar eine Musterrede für die Ostermärsche veröffentlicht. Der Autor dokumentiert zunächst diese „Musterrede“ und dann den Mustertext, den er in weiten Teilen für katastrophal hält, und kommentiert.

Hier weiterlesen: https://www.rubikon.news/artikel/unbrauchbare-vorlage

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge