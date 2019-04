Der Wikileaks-Gründer hatte mittels seiner Plattform unter anderem schwerste Kriegsverbrechen im Irak öffentlich gemacht. Beispielsweise das Video »Collateral Murder«, das Aufnahmen der Kamera eines »Apache«-Kampfhubschraubers zeigt. Die Besatzung tötet darauf im Juli 2007 etwa ein Dutzend Zivilisten, unter ihnen zwei Reuters-Journalisten.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/353096.pressefreiheit-solidarit%C3%A4t-mit-assange.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge