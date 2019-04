Zur Auferlegung wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen, einschließlich einseitiger Sanktionen: Gemeinsame Erklärung der Regierungen von Bolivien, China, Kuba, Iran, Nicaragua, Syrien, Venezuela, Simbabwe und Russland auf dem ECOSOC-Forum 2019 über die Finanzierung von Entwicklungsmaßnahmen

Frau Präsidentin,

2019 ist ein kritisches Jahr für die Umsetzung der Aktionsagenda von Addis Abeba und der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Die Finanzierung der Entwicklung ist für die Erreichung der Ziele der nachhaltigen Entwicklung und ihrer Durchführungsmöglichkeiten von wesentlicher Bedeutung. Die Auferlegung wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen, einschließlich einseitiger Sanktionen, trägt nicht zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung bei und gefährdet die Handels- und Investitionsfreiheit erheblich.

Wir möchten unsere tiefe Besorgnis und Ablehnung über die zunehmende Verbreitung und Anwendung einseitiger wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen gegen andere Staaten zum Ausdruck bringen, die von einigen Ländern und ihren Verbänden, insbesondere von den Vereinigten Staaten, angewandt werden. Wie in der Agenda 2030 dargelegt, behindern solche Maßnahmen die volle Verwirklichung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und verstoßen gegen das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen.

Diese Zwangsmaßnahmen sind häufig extraterritorialer Natur und zielen darauf ab, empfindliche wirtschaftliche, finanzielle, soziale oder Handelssektoren zu schädigen und den Zugang zu Technologien zu blockieren. Solche Sanktionen unterminieren das souveräne Recht, eine unabhängige Innen- und Außenpolitik der sogenannten Zielstaaten zu betreiben. Darüber hinaus gibt es Bedenken, dass diese Beschränkungen immer häufiger genutzt werden, um nicht nur einen „Regimewechsel“ zu bewirken, sondern auch, um den Handelsprotektionismus zu verschleiern, Konkurrenten aus dem Weg zu räumen und den Marktzugang zu monopolisieren.

Kein Staat hat das Recht, anderen seinen Willen zu diktieren durch die Anwendung oder Androhung politischer, wirtschaftlicher, finanzieller oder handelspolitischer Beschränkungen unter Verletzung des Völkerrechts, vor allem der Charta der Vereinten Nationen. Befürworter der Anwendung einseitiger Beschränkungen lehnen in der Tat die etablierte Weltordnung und dasausschließliche Durchsetzungsrecht des UN-Sicherheitsrates zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit ab. In diesem Zusammenhang werden die Resolutionen 72/201 der UN-Generalversammlung mit dem Titel „Unilaterale wirtschaftliche Maßnahmen als Mittel des politischen und wirtschaftlichen Zwangs gegen die Entwicklungsländer“ und 73/167 „Menschenrechte und einseitige Zwangsmaßnahmen“ immer wichtiger.

Es ist besonders beunruhigend, dass die einseitigen wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen negative Auswirkungen auf den Welthandel und die nachhaltige Entwicklung haben, zu höheren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Spannungen in Ländern und Regionen führen und die globale Geschäfts- und Investitionstätigkeit negativ beeinflussen. Die Architektur der internationalen Finanz- und Wirtschaftssysteme ist gefährdet. Herr Idriss Jazairy, Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf die Wahrnehmung der Menschenrechte, erinnert regelmäßig an diese Situation.

Wir möchten erneut die Notwendigkeit bekräftigen, die Politik der Doppelmoral und der politischen Manipulation von Menschenrechten und Demokratie als falschen Vorwand für die Einführung einseitiger wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen und die Legitimierung unlauteren Wettbewerbs zu beenden. Solche Praktiken widersprechen dem Grundsatz, „kein Land und niemanden zurückzulassen“.

Wir rufen alle Mitgliedstaaten auf, ein befähigendes, integratives und faires internationales Umfeld zu fördern und die internationale Zusammenarbeit zu fördern, um die Aktionsagenda von Addis Abeba vollständig umzusetzen und eine nachhaltige Entwicklung für alle zu erreichen.

Vielen Dank.

Quelle:

http://russiaun.ru/en/news/develop150419?fbclid=IwAR2nPXUI0jJGNmyZq1fgRHfbHwZrCJJqLns8DyCbE3JCeqH4POC3MeZ21N8

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge