Frankreich: Botnetz im Dienste der Regierung? (RT Deutsch)

In Frankreich steht Emmanuel Macrons Retorten-Partei La Republique en Marche im Verdacht, im Wahlkampf ein Botnetz einzusetzen. Der Vorwurf ist pikant, denn Präsident Macron gefällt sich in der Rolle des Kämpfers gegen sogenannte „Fake News“.

Nun scheint sich jedoch ausgerechnet Macrons Partei La Republique en Marche vor den Wahlen zum EU-Parlament eines Botnetzes zu bedienen. Dies legt zumindest eine Studie nahe, in der verdächtige Aktivitäten rund um den Wahlkampf untersucht werden. Und tatsächlich sollen 68 Prozent der relevanten Retweets von mehr als 4.500 überaus suspekten Accounts getätigt worden sein. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dann verbreitet Macrons Partei offenbar selber „Fake News“.

Zum kurzen Videobericht: https://deutsch.rt.com/europa/87139-frankreich-botnetz-im-dienste-regierung/

