Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez teilt die „Besorgnis“ des US-Sonderbeauftragten für Venezuela Elliot Abrams über die „Verschlechterung der Situation“ dort. Die linke spanische Regierung ist gegen eine gewaltsame Lösung – anders als Teile der Rechten.

https://deutsch.rt.com/amerika/87120-spanische-regierung-zu-us-gesandtem-kategorische-ablehnung-von-gewalt-in-venezuela/

