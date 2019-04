Moskaus rote Linie in Venezuela

der britische Journalist Finian Cunningham geht davon aus, dass Russland die USA vor einer Militärintervention in Venezuela gewarnt hat.

(s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP04619_150419.pdf )

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge