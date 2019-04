Lawrow: US-„Blitzkrieg“ in Venezuela ist gescheitert

13.04.2019

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat die jüngsten Handlungen der USA gegenüber Venezuela als einen gescheiterten Blitzkrieg bezeichnet und vor weiteren Machtwechsel-Versuchen gewarnt. Darüber sprach er vor dem Rat für Außen- und Verteidigungspolitik am Samstag.

„Venezuela ist in aller Munde. Der US-Blitzkrieg für einen Regierungswechsel ist gescheitert, aber Washington gibt sein Ziel, den legitimen Präsidenten (Venezuelas – Anm. d. Red.) zu stürzen, nicht auf“, so Lawrow. Das Vorgehen der USA in Bezug auf die lateinamerikanischen Staaten verurteilte er als inakzeptabel.

weiterlesen hier.

https://de.sputniknews.com/politik/20190413324680303-us-blitzkrieg-in-venezuela-ist-gescheitert–lawrow/

