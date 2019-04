Erzfeind Assange gefasst: Clinton meldet sich zu Wort

12.04.2019



Die zweifach gescheiterte US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat die Nachricht über die Festnahme des WikiLeaks-Gründers Julian Assange begrüßt: Assange muss sich nach Ansicht Clintons für seine mutmaßlichen Verbrechen verantworten.

„Aus der öffentlich gewordenen Anklage geht hervor, dass es nicht um eine Bestrafung für Journalismus geht, sondern um Beihilfe beim Hacken eines Militärcomputers, mit dem Ziel, Informationen der US-Regierung zu stehlen“, so Clinton bei einer Veranstaltung in New York am Donnerstag.

