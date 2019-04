Deklaration zum Venezuela-Konflikt: Keine Desinformation durch Bundesregierung und deutsche Medien! (RT Deutsch)

Die Lateinamerikanistin Prof. Dr. Raina Zimmering hat eine Deklaration verfasst, in welcher die Bundesregierung und deutsche Medien aufgefordert werden, das Völkerrecht zu achten und keine weitere Desinformationen über Venezuela zu verbreiten. RT dokumentiert den Aufruf im Wortlaut.

von Prof. Dr. habil. Raina Zimmering Für die Einhaltung des Völkerrechts und gegen Desinformation durch die deutsche Regierung und deutsche Medien! hier zum Aufruf:

https://deutsch.rt.com/meinung/86990-deklaration-zum-venezuela-konflikt-keine-desinformation/

