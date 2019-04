Alles nur ein Zufall? Immerhin rief der selbsternannte „Interimspräsident“ Juan Guaidó dazu auf, am Mittwoch gegen den „Zusammenbruch der Grundversorgung“ zu protestieren, schreibt El Comercio. Der Stromausfall kam also pünktlich in der Nacht zu Mittwoch – wie auf Bestellung.

https://de.rt.com/1v4d

