US-Senator Marco Rubio, Autor von besonders scharfen Gesetzentwürfen über Russland-Sanktionen beklagt sich über US-Kongress

Iwan Danilow, 11.04.2019

US-Senator Marco Rubio, Autor von besonders scharfen Gesetzentwürfen über Russland-Sanktionen, hat sich in einem Interview für Bloomberg über seine Kollegen beklagt. Nach seinen Worten weigern sie sich, die „höllischen Sanktionen“ gegen Moskau voranzubringen, und zeigen zum Teil Ermüdungserscheinungen bei der Anti-Russland-Politik.

weiter hier:

https://de.sputniknews.com/kommentare/20190411324665566-autor-hoellischer-sanktionen-gegen-moskau-beklagt-sich-ueber-us-kongress/

