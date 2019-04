Eine Gruppe rechter Regierungen tritt das internationale Völkerrecht mit Füssen und schlägt immer unkontrollierter um sich. Jetzt die gewaltsame Inhaftierung von Julian Assange auf Geheiss von Washington.

Eine Gruppe rechter Regierungen tritt das internationale Völkerrecht mit Füssen und schlägt immer unkontrollierter um sich. Jetzt die Inhaftierung von Julian Assange aus einer ausländischen Botschaft heraus auf Geheiss aus Washington. Übergriffe und Drangsalierungen gegen eine Reihe anderer Whistleblower. Völkerrechtswidrige Annerkennung eines venezulanischen „Interim-Präsidenten“.

Zunehmende Provokationen gegenüber Russland und China. Ein brutaler Bombenkrieg im Jemen, verdeckte Kriege in Afrika. Waffenexporte an Diktaturen, immer weitere Militarisierung. Illegale Regimechange-Politik, brutale Sanktionen und Diffamierungen gegen eine ganze Reihe von Ländern. Und jetzt sogar Pläne Israel das syrische Staatsgebiet der Golanhöhen und Teil der Westbank zuzusprechen.

