#Berlin Auslieferung von Julian #Assange an die USA verhindern! Protestkundgebung Freitag, 12. April um 11.30 Uhr vor der britischen Botschaft in Berlin (Wilhelmstraße 70/71 – Ecke Unter den Linden) #ProtectAssange

