Assange: Erste Reaktionen auf Verhaftung

DieEnthüllungsplattform WikiLeaks erklärte ebenfalls auf Twitter: „Dieser Mann ist ein Sohn, ein Vater, ein Bruder. Er hat Dutzende Journalismuspreise gewonnen. Er ist seit 2010 jedes Jahr für den Friedensnobelpreis nominiert worden. Machtvolle Akteure, unter ihnen die CIA, versuchen, ihn mit einem ausgeklügelten Plan zu entmenschlichen, zu delegitimieren und zu verhaften.“

Der US-amerikanische Whistleblower Edward Snowden „Bilder des ecuadorianischen Botschafters, der die britische Geheimpolizei in die Botschaft einlädt, um einen Herausgeber vom preisgekrönten Journalismus aus dem Gebäude zu schleppen, werden in die Geschichtsbücher eingehen. Assanges Kritiker mögen jubeln, aber dies ist ein dunkler Augenblick für die Pressefreiheit”.

Rafael Correa, als Präsident Ecuadors direkter Vorgänger von Lenín Moreno, der die Auslieferung angeordnet hatte, nannte seinen Nachfolger den „größten Verräter der Geschichte Ecuadors und Lateinamerikas“. Moreno sei ein korrupter Mann, die Menschheit werde das von ihm begangene Verbrechen niemals vergessen.

In einer ersten Reaktion erklärte der britische Politiker und Autor George Galloway gegenüber RT, er sei schockiert. Die Verhaftung von Assange sei ein „großes Verbrechen“ und eine Schande. Die Regierungen Ecuadors und des Vereinigten Königreichs sollten sich schämen. Galloway wörtlich: „Ich bin sehr schockiert, Julian Assange ist ein Freund von mir und, wichtiger noch, ein Freund der Wahrheit, ein Freund der Menschen. Er machte große Verbrechen öffentlich, nun wurde ihm gegenüber ein großes Verbrechen begangen.“

Der Staatssekretär des italienischen Außenministeriums, Manlio de Stefano, erklärte zu der Festnahme: „Die Verhaftung von Assange nach sieben Jahren ungerechtem Freiheitsentzug ist ein beunruhigendes Zeichen der Abneigung gegen diejenigen, die wie WikiLeaks Transparenz und Freiheit fördern. Britische Freunde, die Welt schaut auf euch, Italien schaut euch. Freiheit für Assange.“

Nach der Festnahme des Wikileaks-Gründers Julian Assange hat US-Präsident Donald Trump erklärt, dass er mit der Enthüllungsplattform nicht vertraut sei. „Ich weiß nichts über Wikileaks. Das ist nicht meine Angelegenheit”, sagte Trump am Donnerstag im Weißen Haus in Washington auf Fragen von Journalisten. Er habe gehört, was mit Assange passiert sei, und es sei nun an US-Justizminister William Barr, eine Festlegung zu treffen. Auf Nachfragen erklärte Trump, er habe zu dem Fall keine Meinung, wie die Deutsche Presse-Agentur (DPA) am Donnerstag mitteilte. Während des Präsidentschaftswahlkampfes 2016 hatte der Republikaner Wikileaks gelobt und erklärt, er liebe die Organisation.

