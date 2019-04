Manifest für konstitutionelle Souveränität (Patria e Costituzione / italienische Schwesterorganisation von Aufstehen)

Manifest VON Patria e Costituzione; der italienischen Schwesterorganisation von Aufstehen

http://www.patriaecostituzione.it/manifesto-per-la-sovranita-costituzionale/

1. PRÄAMBEL

Der längste und schwerste Krisenzyklus in der Geschichte des Kapitalismus nach dem Jahr 1929 hat breite Volksschichten und große Teile der Mittelschichten entwickelter Volkswirtschaften in die Knie gezwungen. Ein durch den Klassenkampf von oben hervorgerufener Zyklus, ausgelöst durch die politischen und finanziellen Eliten der Vereinigten Staaten und Europas, wurde in der Europäischen Union durch den Binnenmarkt und den Euro weiter verstärkt.

Die Globalisierung und Finanzialisierung der Wirtschaft sowie die von supranationalen Organisationen (IWF, Weltbank, EU) regulierte Politik der öffentlichen und privaten Verschuldung haben Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten angeheizt und vervielfacht, Faktoren für eine weitere Verschlechterung der Divergenzen für eine weitere Runde der Stagnation. In diesem Zusammenhang hat Italien einen radikalen Prozess der De-Industrialisierung und Verarmung erlebt, auch aufgrund historischer Anlagen des Kapitalismus. Um dieser Situation entgegenzuwirken, sei darauf hingewiesen, dass der Weg der demokratischen Souveränität auf europäischer Ebene im Gegensatz zu dem, was insbesondere reformistische oder radikale Linke seit 1989 geglaubt haben, aus tiefgreifenden kulturellen, sprachlichen und historischen Gründen nicht praktikabel ist. Die „Vereinigten Staaten von Europa“ oder die sogenannte „Demokratisierung der Europäischen Union“ ist ein konservatives Trugbild einer liberalen Ordnung, die auf der Entwertung der Arbeit und der Entleerung der konstitutionellen Demokratie beruht.

Der einzige Weg, um den sozialen und politischen Wert der Arbeit wiederherzustellen, ist die Wiederbelebung der Souveränität des Volkes und der Nation. Dies bedeutet, dass die Umsetzung der Grundsätze der Verfassung von 1848 angestrebt wird, und dass ihr Solidaritätsgeist und ihre sozialistische Ausrichtung wesentlich sind, um sowohl die wirtschaftlichen Funktionen als auch die sozialen Strukturen des demokratischen Staates wieder herzustellen und eine erneuerte Form der gemischten Wirtschaft. Auf diese Weise können wir unsere Rolle in der Industrie wiederbeleben, Vollbeschäftigung schaffen, den Markt regeln und den Bürgern durch die Parteien die Macht geben, die allgemeine Richtung des Landes zu beeinflussen. Was wir also brauchen, ist ein echter Verfassungspatriotismus.

2. FÜR EINEN PATRIOTISMUS OHNE NATIONALISMUS

Die patriotische Liebe, die in der Verfassung von den Bürgern verlangt wird, ist kein historischer Anachronismus, ein Überbleibsel aus der Notwendigkeit, die Nation von den faschistischen zwanzig Jahren zu erlösen, sie war und bleibt ein grundlegender staatsbürgerlicher Wert, ein Grundgefühl der demokratischen Gemeinschaft, das Gegenteil von ideologischer Degeneration des Nationalismus. Die Linke hat die Verantwortung, dem Monopol der patriotischen Sprache Recht zu geben. Stattdessen ist es notwendig, jene Tradition zu behaupten, die von Machiavelli bis zum Widerstand, die die Französische Revolution durchlief, die Liebe des Landes mit der Liebe zur Republik als eine Form des freien Lebens, als Brüderlichkeit und Solidarität unter den Bürgern, die das Land lieben, identifizierte das eigene Land und seine Institutionen insoweit, als es jedem garantierte, frei und gleich, in Frieden und Sicherheit zu leben.

Dieses Gefühl wird von allen Bürgern einer bestimmten territorialen Gemeinschaft geteilt, unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft und ihrer religiösen, ideologischen, geschlechtlichen Identität usw. Es ist ein Gefühl des Schutzes, das gegeben und erhalten wird, deshalb ist es nicht aggressiv und erkennt gleiche Rechte und Würde anderen Ländern an. Es ist jedoch kein abstraktes Gefühl: Es ist an einem Ort, in einer Sprache, in einer Kultur, in einer Sprache, in einem Volk und in seinen Institutionen verkörpert. Die Heimat ist gleichzeitig ein Volk, ein Staat und eine Nation: eine Einheit, die die Frucht des politischen Aufbaus und nicht eines Ahnenbluts ist. Dieser Patriotismus ist in der Tat ein konstitutioneller Patriotismus, der für die Schaffung von Solidaritätsbindungen unverzichtbar ist, die wiederum eine notwendige Voraussetzung für eine Umverteilungs- und soziale Gerechtigkeitspolitik sind.

3. FÜR EINE UNABHÄNGIGE VERTEIDIGUNG DER VERFASSUNG VON ’48

In dem Maße, in dem sie die historische Konvergenz zwischen den Kulturen des Sozialismus und des sozialen Christentums widerspiegelt, zielt unsere Verfassung darauf ab, das Gleichgewicht der Machtverhältnisse zwischen den sozialen Klassen zugunsten der schwächsten, vor allem der Arbeiter, zu fördern. legt den Grundsatz fest, nach dem die Würde von Personen durch Arbeit bestätigt wird, erfordert eine Vollbeschäftigung, einen allgemeinen Zugang zur Arbeit und ihre Verteilung ohne Diskriminierung nach Geschlecht, Rasse, religiöser oder sexueller Orientierung.

Daher bedeutet dies in der vor uns liegenden historischen Phase die Verkürzung der Zeit für gleiches Entgelt, die auf dem Grundsatz des geringeren Arbeitsaufwands und der Gesamtarbeitszeit beruht, und die Einrichtung von „Citizenship Work“ -Programmen, die direkt von den öffentlichen Verwaltungen durchgeführt werden. Schließlich anerkennt es ein unersetzliches Instrument der persönlichen und kollektiven Emanzipation im Konflikt zwischen Kapital und Arbeit. So wie es Konflikte als treibende Kraft für die politische und wirtschaftliche Demokratie anerkennt, müssen die öffentlichen Behörden dafür die Voraussetzungen für eine ausgewogene Konfrontation zwischen den sozialen Kräften schaffen und daran arbeiten, die Entpolitisierung des Marktes zu verhindern. Aus diesen Gründen unterstützt unsere Verfassung keine große internationale Finanzwelt. Und aus diesen Gründen wurde es durch neoliberale „Reformen“ manipuliert, die von unseren rechten, linken und linksliberalen Parteien durchgeführt wurden (wie Artikel 81, der die keynesianische Wirtschaftspolitik verbietet, oder Artikel 117, der den europäischen Verträgen die gleiche Verfassung vorsieht).

Aus diesen Gründen kollidiert es mit den europäischen Verträgen, die sich auf den Grundsatz des Wettbewerbs und der Preisstabilität konzentrieren. Deshalb muss bekräftigt werden, dass die grundlegenden Prinzipien der italienischen Verfassung den europäischen und internationalen Verträgen vorangehen und dass die Beschränkungen der Souveränität nur zu gleichen Bedingungen wie andere Staaten zugelassen werden und nur zur Förderung dieser grundlegenden Prinzipien. Europa, das mit unserer Verfassung im Einklang steht, ist nicht die Europäische Union, sondern eine Konföderation souveräner nationaler Demokratien, die sich den Herausforderungen des Friedens, des Umweltschutzes und der sozialen Gerechtigkeit gegenüber stehen (jedoch nicht im Gegensatz zum Rest der Welt).

4. DIE AUFGABEN DES NATIONALEN STAATS

Die mangelnde Nachhaltigkeit der Globalisierung, bestätigt durch das Wiederauftreten von Protektionismus und zwischenimperialistischem Wettbewerb, ist ein Beweis dafür, dass das angebliche Ende des Nationalstaates nur in der neoliberalen Propaganda existiert und von einer Linken spricht, die den sozialistischen Internationalismus ersetzt hat – und das ist Solidarität zwischen nationalen Volksschichten – mit dem kapitalistischen Kosmopolitismus. In diesem Zusammenhang fordern die Interessen der Bevölkerung, sich gegen eine liberale Politik zu verteidigen, Schutz und Sicherheit von ihren jeweiligen Nationalstaaten.

Sie sind sich dessen bewusst, dass sie allein die Möglichkeit bieten können, ein Minimum an Einfluss auf ihr eigenes Schicksal zu erlangen. Der Nationalstaat gilt als unerläßlich, um die Vollbeschäftigung zu fördern, den Markt zu begrenzen und zu regeln und die soziale Funktion des Privateigentums zu gewährleisten. Die verfassungsrechtliche Souveränität ist daher eine Bedingung, um die Tyrannei des freien Wettbewerbs abzuschaffen und sie der sozialen Nützlichkeit und Würde der Person zu unterwerfen. Zu diesem Zweck ist Geld eine entscheidende politische Variable, die in den Dienst der Wohlfahrt und der rechtsstaatlichen Demokratie gestellt werden muss.

Es ist grundlegend für eine radikale Neuentwicklung des Staates, die bekannten historischen Grenzen zu überwinden und die Form und Substanz des Verfassungsstaates von 1848 anzunehmen: für die öffentliche Bildung, die öffentliche Gesundheit, grundlegende Dienstleistungen, die Bekämpfung von Korruption und Verschwendung die Eroberung der demokratischen Kontrolle des Territoriums, indem es einer Mafia-Straftat entzogen wird, die im ganzen Land immer mehr verbreitet ist.

Die Wiederbelebung der sozialen Funktionen des Staates ist auch eine Voraussetzung für die Verteidigung der nationalen Einheit. Hinter der Rhetorik über das „Europa der Regionen“, die auch die unglückliche Verfassungsreform von 2001 motiviert, steht der Wunsch, den Nationalstaat zu schwächen, die Macht in supranationalen Institutionen zu konzentrieren und an Institutionen wie die Regionen zu delegieren, die keine wirklichen Kapazitäten haben der makroökonomischen Programmierung, die bloße administrative Verwaltung von Leitlinien im technokratischen Kontext nach dem Governance-Prinzip. In diesem Zusammenhang muss das Subsidiaritätsprinzip gegenüber den territorialen Autonomien als Träger des sozialen Zusammenhalts der gesamten Nation anerkannt werden und nicht wie bei der unausgewogenen Zuteilung von Ressourcen und Funktionen an die reichen Regionen weitere Ungleichheiten zwischen dem Norden und dem Süden des Landes Italien, bis die wirtschaftliche und soziale Einheit der Republik erheblich zerbrochen ist.

5. GEGEN UNKONTROLLIERTES KAPITAL, ARBEIT, WAREN UND DIESNTLEISTUNGEN

Die internationale Mobilität von Gütern, Dienstleistungen und Personalkapital muss im Hinblick auf den Schutz der Arbeits-, Sozial- und Umweltgerechtigkeit geregelt und begrenzt werden. Der europäische Binnenmarkt, der zur Abwertung der Arbeitskraft und zur Entleerung der nationalen Demokratie führt, muss neu definiert werden, um dem sozialen Zusammenhalt Vorrang vor dem Wettbewerb zu geben. Der für den Arbeitnehmer günstigste Regulierungsgrundsatz muss Vorrang vor dem Herkunfts- oder Bestimmungsland haben.

6. ANPASSUNG DER MIGRATIONEN UM DIE XENOPHOBIE ZU BEKÄMPFEN UND KRIEGE ZWISCHEN DEN ARMEN ZU VERMEIDEN

Sowohl Fremdenfeindlichkeit als auch das unrealistische Prinzip der unbegrenzten Willkommenskultur („keine Grenze“) sind unpraktische Antworten auf die Herausforderung der epochalen Migration. Tatsächlich ignorieren sie die wahren Ursachen eines Phänomens, das politische Lösungen erfordert. In Bezug auf die Einwanderung im Westen gilt: Wenn Millionen Menschen gezwungen werden, ihre Länder zu verlassen, ist dies vor allem darauf zurückzuführen, dass der Neokolonialismus der reichen Länder weiterhin seine Ressourcen plündert und lokale Kriege auslöst, um Rohstoffe und Märkte aufzuteilen, während die „Reformen“ auferlegt werden von IWF und Weltbank die ihr Elend weiter verschlimmern.

Es wurde erneut bekräftigt, dass weder das Asylrecht gegen Personen, denen die demokratischen Freiheiten entzogen wurden, noch die Pflicht der menschlichen Solidarität mit den Opfern von Krieg und Naturkatastrophen in Frage gestellt werden können. Es muss anerkannt werden, dass die Regulierung der Zugänge in Bezug auf die effektiven Integrationskapazitäten eine wesentliche Voraussetzung ist, um eine würdige Aufnahme zu ermöglichen, das heißt, die Lebensbedingungen der Migranten zu gewährleisten, die denen der autochthonen Bürger ähnlich sind, und gleichzeitig soziales Dumping gegenüber den Bewohnern zu vermeiden.

Das Recht, nicht auszuwandern, muss bestätigt werden, da die Auswanderung für das Herkunftsland keineswegs ein positives Phänomen ist, während jeder das Recht haben sollte, in seinem eigenen Land unter würdevollen Bedingungen zu leben und zu arbeiten: ein Recht auf Verteidigung mit internationalistischer Solidarität zwischen den Volksschichten der reichen und der armen Länder, aufgerufen, gemeinsam zu kämpfen, um das Recht auf integrale Entwicklung aller Nationen zu fördern und zu stärken.

7. TECHNOLOGIE UND MARKT: INDIVIDUELLE BEDÜRFNISSE SIND NICHT IMMER RECHTE

Technologie (und in gewissem Maße auch Wissenschaft) ist nicht „neutral“, da der technologische Fortschritt tief in andere Prozesse und soziale Systeme integriert ist und Konflikte, Bedürfnisse und Interessen widerspiegelt. Dies ergibt sich aus der Art und Weise, wie die jüngsten technologischen Fortschritte dazu beigetragen haben, die Herrschaft des Kapitals über die Arbeit zu stärken, die Ausbeutungsraten und die Ausbeutungsraten zu erhöhen, die Verlagerung zu fördern und die Arbeitslosigkeit zu erhöhen. Es ergibt sich aus dem Beitrag, den die Technologie zur Besiedlung der Lebenswelten durch den Markt bietet (Mutterleib, Befruchtung von Organen und genetischem Material, Monopol von gentechnisch verändertem Saatgut usw.).

Schließlich geht es aus der Erschöpfung der Hoffnungen der wirtschaftlichen, politischen, sozialen und individuellen Emanzipation hervor, die die ersten Schritte der digitalen Revolution geweckt hatten. Die monopolistische Konzentration hat diese Erwartungen niedergeschlagen, sodass große Unternehmen der Branche die vollständige Kontrolle über Daten, Algorithmen und geistiges Eigentum erlangen können, neue Ungleichheiten geschaffen werden und drohen, echte Formen des digitalen Totalitarismus zu erzeugen. Deshalb ist es notwendig, Formen der demokratischen Kontrolle über den Einsatz von technologischem und wissenschaftlichem Wissen zu etablieren, die auf dem Grundsatz basieren, dass nicht alles, was technisch möglich ist, auch ethisch vertretbar ist.

Deshalb ist es notwendig, dem Individualismus des Eigentümers entgegenzuwirken, der die technische Realisierbarkeit, die Umwandlung von Innovation in ein kommerzielles Produkt und die Herbeiführung neuer Bedürfnisse zum Ausdruck bringt und jeden subjektiven Wunsch in „Recht“ umwandelt. Im Gegenteil, die Rechte und Freiheiten, die sie eröffnen, sind gemeinsame Güter, die immer zusammen mit dem tief empfundenen Sinn der Grenze, der Würde der Person und dem Respekt vor der Natur verstanden werden müssen.

8. SOZIALISMUS UND ÖKOLOGIE

Der Mauerfall und die liberalistische Revolution schienen das Wort Sozialismus aus dem politischen Lexikon entfernt zu haben. Heute steht dieses Wort wieder im Rampenlicht, angefangen bei Ländern, in denen es noch nie Bürgerrechte gegeben hat, wie den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich, wo Führungskräfte wie Sanders und Corbyn keine Angst haben, es zu ihrem eigenen Wortbegriff zu machen. Und dank der linken populistischen Bewegungen, von den bolivarischen Revolutionen über Podemos bis hin zu France Insoumise bis hin zum Aufstehen, gewinnt es an Legitimation.

Natürlich ist der Sozialismus des einundzwanzigsten Jahrhunderts kein Sozialismus des zwanzigsten Jahrhunderts, von dem jedoch ein vorurteilsfreier kritischer Ausgleich noch nicht durchgeführt wurde. Es ist ein Sozialismus, der in unserem Land von den oben genannten verfassungsrechtlichen Grundsätzen inspiriert werden kann und muss, ohne Nostalgie für vergangene und jüngste Erfahrungen, die sie nicht ernsthaft in die Praxis umgesetzt haben. Prinzipien der Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und sozialen Gerechtigkeit, die früher als „Reformisten“ definiert worden wären, heute jedoch im Kontext der durch das liberale System verursachten Katastrophen einen objektiv „revolutionären“ Wert erhalten.

Der Sozialismus des 21. Jahrhunderts kann nicht von einer ökologischen Berufung getrennt werden. Angesichts der Umweltkatastrophen, die durch ein ausschließlich auf den privaten Profit ausgerichtetes Wachstum und das Streben nach einem Sozialismus des 20. Jahrhunderts auf der Ebene der kapitalistischen Produktion entstehen, sollte der Slogan „Sozialismus oder Barbarei“ heute in „Sozialismus oder ökologischer Zusammenbruch des Planeten“ geändert werden. Die menschliche Verantwortung gegenüber der Umwelt als unersetzliches Erbe der Generationen, als Erbe, das erhalten und an zukünftige Generationen weitergegeben werden soll, ist auch das Terrain, auf dem der säkulare Humanismus der sozialistischen Tradition und der christliche Humanismus eine fruchtbare Verschmutzung finden können, wie die Worte zeigen von Papst Franziskus in der Enzyklika „Laudato sii“.

9. PARTEIEN UND DEMOKRATIE

Damit alle Bürger an der Festlegung der nationalen Politik mitwirken können, müssen Parteien als demokratische Formen, kollektive Intellektuelle, Trainingsplattformen und Auswahl der herrschenden Klassen für die Institutionen der politischen Vertretung aufgebaut werden. Demokratie ist repräsentativ und verankert mit der unersetzlichen Funktion zwischengeschalteter Körperschaften, andernfalls wird sie zu Plebiszitarismus, in einer traditionellen oder sozialen Version. Die Volkssouveränität drückt sich in der zentralen Rolle des Parlaments und in der Mandatsfreiheit jedes Abgeordneten aus, der die Nation vertritt.

10. AUFBAU DES POLITISCHEN THEMAS

Keine der gegenwärtigen italienischen politischen Kräfte kann die hier zusammengefassten Angaben vereinen. Nicht die reformistische Rechte und Linke, die mitverantwortlich für die Verzerrung im liberalistischen Sinne der Verfassung und die subalterne Integration Italiens in die Europäische Union sind. Nicht die radikale Linke oder Antagonistin, taub für die Themen der Nation und des Staates. Nicht die gegenwärtigen Regierungskräfte, die, obwohl sie die Politik der Europäischen Union kritisieren und einige (gemäßigte und widersprüchliche) Umverteilungsabsichten manifestieren, aber zugleich unfähig erscheinen, – aufgrund von Klasseneinschränkungen und / oder ideologischer Zweideutigkeit – eine notwendige Wendung zu sein wirtschaftsorientiert und vom öffentlichen Sektor geregelt.

Die Diskussion und Vertiefung der oben genannten Themen muss daher für die Bildung einer politischen Kraft, die von den Prinzipien des Sozialismus, des sozialen Christentums und des Umweltismus inspiriert ist, funktionell gemacht werden können, um Vertrauen und Hoffnung für die Volksschichten wiederherzustellen, auf deren Reaktion zu reagieren. Um Schutz und soziale Sicherheit einzufordern und sich zu verpflichten, ein Länderprojekt aufzubauen, das dem Programm der republikanischen Verfassung entspricht.

Heimat und Verfassung – gesunder Menschenverstand – Wiedergeburt!

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge