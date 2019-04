Liudmila Kotlyarova, 9.04.2019

Die Bundesregierung soll die völkerrechtswidrige US-Politik der Drohnenmorde von Ramstein aus bewusst unterstützt haben und will daher nicht ermitteln. Dies erklärt der Oberstleutnant a. D. Hans-Jürgen Rose gegenüber Sputnik. Mehrere Oppositionspolitiker griffen die Behörde im Blick aufs neuste Urteil des Oberverwaltungsgerichts verbal an.

weiterlesen hier:

https://de.sputniknews.com/politik/20190409324644741-tobsuchtsanfaelle-ramstein-ermittlung-drohnenmorde/

