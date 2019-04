Der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen (UN), Idriss Jazairy, hatte zuvor bereits die Wirtschaftssanktionen der USA und ihrer Verbündeten scharf kritisiert: „Zwang, ob militärisch oder wirtschaftlich, darf niemals dazu benutzt werden, einen Regierungswechsel in einem souveränen Staat zu erreichen“, so der UN-Funktionär. Dies verstoße gegen alle Normen des Völkerrechts.

https://amerika21.de/2019/04/224702/venezuela-und-russland-kooperation

