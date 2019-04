UN-Experte warnt, dass Sanktionen gegen Venezuela die Menschenrechte von Unschuldigen beeinträchtigen. „Die Anwendung von Sanktionen durch externe Mächte zum Sturz einer gewählten Regierung verstößt gegen alle Normen des Völkerrechts.“

GENF (31. Januar 2019) – Sanktionen, die zu Hunger und medizinischem Mangel führen können, sind keine Antwort auf die Krise in Venezuela, sagt der UN-Menschenrechtsexperte Idriss Jazairy. Seine Kommentare folgen auf die Verhängung von Sanktionen gegen Venezuelas nationale Ölgesellschaft durch die USA.

„Ich bin besonders besorgt angesichts der Berichte, dass diese Sanktionen darauf abzielen, die Regierung Venezuelas zu entmachten“, sagte Jazairy, Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen, der sich mit den negativen Auswirkungen der Sanktionen befasst.

„Zwang, ob militärischer oder wirtschaftlicher Art, darf niemals dazu benutzt werden, einen Regierungswechsel in einem souveränen Staat anzustreben. Die Anwendung von Sanktionen durch externe Mächte zum Sturz einer gewählten Regierung verstößt gegen alle Normen des Völkerrechts.

„Ich rufe die internationale Gemeinschaft dazu auf, mit Venezuela einen konstruktiven Dialog zu führen, um Lösungen für die wirklich wirklichen Herausforderungen zu finden“, forderte der Experte.

„Wirtschaftliche Sanktionen verschärfen die schwere Krise, die die venezolanische Wirtschaft betrifft, und verstärken den durch Hyperinflation und den Ölpreisverfall verursachten Schaden. Dies ist eine Zeit, in der Mitgefühl für die leidenden Menschen Venezuelas zum Ausdruck gebracht werden sollte, indem der Zugang zu Nahrungsmitteln und Medikamenten gefördert, und nicht eingeschränkt wird “, sagte Jazairy.

Die Auslösung einer wirtschaftlichen und humanitären Krise in Venezuela sei keine Grundlage für die friedliche Beilegung von Streitigkeiten, sagte Jazairy. „Ich fordere die Staaten auf, konstruktive Dialoge mit allen Parteien zu führen und zu erleichtern, um Lösungen zu finden, die die Menschenrechte der Venezolaner respektieren“, sagte er.

„Ich bin zutiefst besorgt über Berichte über schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen in Venezuela, einschließlich eines zunehmenden Risikos von Gewalt und impliziten Bedrohungen internationaler Gewalt. Alle Parteien und Länder müssen sich für eine friedliche Lösung einsetzen, die zu keiner weiteren Gewalt führt “, fügte der Experte hinzu.

Sein Aufruf wiederholte die Äußerungen des Sprechers des UN-Generalsekretärs und betonte: „Es ist dringend geboten, dass alle relevanten Akteure einen inklusiven und glaubwürdigen politischen Dialog führen, um die lange Krise des Landes unter voller Achtung der Rechtsstaatlichkeit und des Menschen zu bewältigen Rechte“.

Der Sachverständige verwies auf die Erklärung der Vereinten Nationen zu den Grundsätzen des Völkerrechts über freundschaftliche Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen, in der die Staaten aufgefordert werden, ihre Differenzen durch Dialog und friedliche Beziehungen aufzulösen und deren Anwendung zu vermeiden wirtschaftliche, politische oder andere Maßnahmen, um einen anderen Staat in Bezug auf die Ausübung seiner souveränen Rechte zu zwingen.

„Ich fordere alle Länder nachdrücklich auf, keine Sanktionen anzuwenden, wenn sie nicht vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen genehmigt werden, wie dies in der Charta der Vereinten Nationen gefordert wird“, schloss der Sonderberichterstatter.

Quelle:

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24131&LangID=E

